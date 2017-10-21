"Тосно" продлил безвыигрышную серию "Ростова" до восьми матчей

В матче 14-го тура чемпионата "Тосно" на своем поле сыграл вничью с "Ростовом" – 1:1. Но мяч Евгения Маркова гости ответили голом Сверрира Ингасона с пенальти. Безвыигрышная серия его команды в премьер-лиги достигла уже восьми игр.

"Тосно" временно поднялся на 13-е место в турнирной таблице. "Ростов", последний раз побеждавший 13 августа, идет одиннадцатым.

Чемпионат России

Премьер-лига

14-й тур

"Тосно" – "Ростов" (Ростов-на-Дону) – 1:1 (1:0)

Голы: Марков, 17 - штрафной (1:0). Ингасон, 56 - с пенальти (1:1).

"Тосно": Юрченко, Кутин, Чернов, Буйволов, Дугалич, Полетанович (Казаев, 43), Карницкий, Марков, Нуну Роша, Труич (Мелкадзе, 67), Заболотный.

"Ростов": Песьяков, Паршивлюк, Ингасон, Вилюш, Макеев (Маер, 69), Устинов, Байрамян (Ионов, 46), Гацкан, Могилевец, Думбья (Зуев, 46), Дядюн.

Предупреждения: Чернов, 21. Песьяков, 33. Нуну Роша, 34. Дугалич, 72.

Судьи: МОСКАЛЕВ (Воронеж). Елеференко, Еремин (все Москва).

21 октября. Санкт-Петербург. Стадион "Петровский".

Трансляция матча "Тосно" - "Ростов"