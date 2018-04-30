"Тосно" пригласил Боярского на матч с "Динамо" после интервью "СЭ"

"Тосно" в официальном Твиттере опубликовал ссылку на интервью артиста Михаила Боярского "СЭ". Известный болельщик "Зенита" критикует питерский клуб за слабую игру и говорит, что "Тосно" в последнее время вызывает у него больше симпатии.

"Михаил Сергеевич! Ждем вас на старом добром "Петровиче" 5 мая в матче с "Динамо", - прокомментировала пресс-служба "Тосно" слова Боярского.

Михаил Сергеевич! Ждем вас на старом добром "Петровиче" 5 мая в матче с "Динамо" @FCDM_official https://t.co/XxU9dzddxE – ФК ТОСНО (@fctosno) 30 апреля 2018 г.

Клуб из Ленинградской области проводит домашние матчи на стадионе "Петровский", бывшей домашней арене "Зенита".

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