"Тосно" подтвердил переход Мелкадзе

Нападающий "Спартака-2" Георгий Мелкадзе в следующем сезоне будет выступать в составе "Тосно", информирует пресс-служба клуба из Ленинградской области. Арендное соглашение с нападающим рассчитано на один год.

Отметим, что 20-летний россиянин стал первым новичком "Тосно" в текущее межсезонье. Мелкадзе в завершившемся первенстве ФНЛ провел 26 матчей и забил 11 голов.

В 2015 году Георгий стал серебряным призером юношеского чемпионата Европы. По итогам сезона-2016/17 года Мелкадзе стал лучшим молодым футболистом ФНЛ.