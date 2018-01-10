"Тосно" подписал воспитанника академии "Зенита"

Новичком "Тосно" стал 25-летний полузащитник Алексей Скворцов, информирует официальный сайт клуба. Контракт с игроком подписан на 3 года.

В послужном списке воспитанника зенитовской академии выступления в молодежной команде "Амкара", армянском "Гандзасаре", петрозаводской "Карелии", кировском "Динамо", красноярском "Енисее", астраханском "Волгаре" и "Тамбове".

Скворцов становился серебряным призером первенства России среди молодежных команд, имеет опыт выступления за юношескую сборную России.

В сезоне-2017/2018 в составе "Тамбова" Скворцов провел 27 матча, забил 8 мячей.