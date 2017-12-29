Как стало известно "СЭ", "Тосно" подписал контракт с полузащитником "Тамбова" Алексеем Скворцовым. В текущем сезоне 25-летний футболист провел 24 игры за свой прежний клуб и забил 7 голов.

За "Тамбов" Скворцов выступал с 2017 года. Кроме того, хавбек защищал цвета "Енисея", "Волгаря" и кировского "Динамо".

Напомним, в декабре этого года "Тосно" продал нападающего Антона Заболотного в "Зенит". Соглашение между форвардом и клубом из Санкт-Петербурга рассчитано на 3,5 года. Сумма сделки составила около 1,5 миллиона евро.