"Тосно" подписал контракт с бывшим игроком "Црвены Звезды"

"Тосно" подписал контракт с бывшим полузащитником "Црвены Звезды" Рикардинью, информирует пресс-служба российского клуба. Соглашение рассчитано на полтора года.

Рикардинью успел поиграть в Польше за "Гурник", "Вислу", "Лехию". Затем он перебрался в Молдавию, где выступал за "Шериф". Во второй половине прошлого года выступал за "Црвену Звезду".