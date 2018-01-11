"Тосно" подписал контракт с бывшим игроком "Црвены Звезды"

"Тосно" подписал контракт с бывшим полузащитником "Црвены Звезды" Рикардинью, информирует пресс-служба российского клуба. Соглашение рассчитано на полтора года.
Рикардинью успел поиграть в Польше за "Гурник", "Вислу", "Лехию". Затем он перебрался в Молдавию, где выступал за "Шериф". Во второй половине прошлого года выступал за "Црвену Звезду".
Рикардиньо стал игроком #ФКТосно– ФК ТОСНО (@fctosno) 11 января 2018 г.
🇧🇷К тосненцам присоединился бразильский полузащитник Рикардо Кавальканте Мендес. Контракт рассчитан на полтора года.
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