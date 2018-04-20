10:51 20 апреля | Футбол — РФПЛ

"Тосно" планирует предложить Погребняку новый контракт

Павел ПОГРЕБНЯК. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Павел ПОГРЕБНЯК. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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Генеральный директор "Тосно" Вячеслав Матюшенко заявил, что клуб планирует предложить новый контракт нападающему Павлу Погребняку. 34-летний форвард, чей контракт с клубом из Ленинградской области истекает в конце сезона-2017/18, сейчас травмирован и готовится к операции на поврежденном ахилловом сухожилии.

- Погребняк проявил себя в составе "Тосно", и мы заинтересованы в продлении соглашения. Так что будем разговаривать с ним. Но сейчас главное, чтобы он правильно восстановился от травмы, - сказал Матюшенко.

Погребняк перешел в "Тосно" этой зимой и провел за команду восемь матчей, в которых забил четыре гола. (Андрей СИЗЯКИН)

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КОММЕНТАРИИ (5)
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Andyk1

если Тосно сольётся в ФНЛ, не пойдёт туда Погреб..

13:52 20 апреля

EstStar

пыль песок за ним будут убирать игроки Тосно

12:43 20 апреля

Serenky25

Он еще в Европах попылит на групповом этапе за Тосно. (((:

11:16 20 апреля

Knecht hl

Команда которая не платит, и игрок который не играет, они нашли друг друга.

11:12 20 апреля

karlikf1

Заслужил, молодец! Удачи Павлу.

11:09 20 апреля

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