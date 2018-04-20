"Тосно" планирует предложить Погребняку новый контракт

Генеральный директор "Тосно" Вячеслав Матюшенко заявил, что клуб планирует предложить новый контракт нападающему Павлу Погребняку. 34-летний форвард, чей контракт с клубом из Ленинградской области истекает в конце сезона-2017/18, сейчас травмирован и готовится к операции на поврежденном ахилловом сухожилии.
- Погребняк проявил себя в составе "Тосно", и мы заинтересованы в продлении соглашения. Так что будем разговаривать с ним. Но сейчас главное, чтобы он правильно восстановился от травмы, - сказал Матюшенко.
Погребняк перешел в "Тосно" этой зимой и провел за команду восемь матчей, в которых забил четыре гола. (Андрей СИЗЯКИН)
Andyk1
если Тосно сольётся в ФНЛ, не пойдёт туда Погреб..
13:52 20 апреля
EstStar
пыль песок за ним будут убирать игроки Тосно
12:43 20 апреля
Serenky25
Он еще в Европах попылит на групповом этапе за Тосно. (((:
11:16 20 апреля
Knecht hl
Команда которая не платит, и игрок который не играет, они нашли друг друга.
11:12 20 апреля
karlikf1
Заслужил, молодец! Удачи Павлу.
11:09 20 апреля