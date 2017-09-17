"Тосно" перед матчем со "Спартаком" вручили премию Лига Fair Play

Капитан "Тосно" Давид Юрченко перед матчем 10-го тура чемпионата России против "Спартака" получил премию Лига Fair Play по итогам августа. Напомним, награда была учреждена РФПЛ и букмекерской компанией "Лига Ставок" перед началом сезона-2017/18. Ее первым обладателем был "Краснодар".

Победитель определяется на основании оценок по шести основным параметрам Fair Play: желтые и красные карточки, зрелищность матча, уважение к сопернику, уважение к судьям, поведение представителей команд, поведение болельщиков.