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13:34 | Футбол — РФПЛ

"Тосно" остался в меньшинстве в матче против "Спартака" после удаления Шахова

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Защитник "Тосно" Виталий Шахов получил красную карточку в матче 10-тура чемпионата России против "Спартака". На 29-й минуте он зацепил за футболку нападающего Педро Рошу в своей штрафной и был удален за фол "последней надежды".

Трансляция матча "Тосно" - "Спартак"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 10-й тур
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (24)
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Гаттузо Крут!!!!!!#!

падлы из эрфээсика по просьбе швиноняна сделали результат. А свиньи играют дерьмово- это факт. Таких свиней в ЛЧ раздавят. Только благодаря ангажементу побеждают.

13:57

Помпей

Тухленькая победа за счёт липового удаления это так по сраМтаковски,тьфу позорники их уровень мы видели в словении,еврошлак и дешёвки!

13:56

serzheo

Какая-то шняга))) залепуха явная.

13:54

Помпей

Если бы сектантов за такие нарушения удаляли в ЛЧ то они бы в восьмером матч заканчивали бы с марибором,просто судейка всё свистит в пользу блевулек.Одна надежда,что ливерпуль размажет срамтаковские фекалии об газон!!!педро рожа истинно свиная рожа,так упасть только сектант умеет,самэдафф соврать не даст!

13:53

titan2313

Судье не надо было удалять игрока Тосно (достаточно было жёлтой), а Каррере делать замену (её нужно было сделать в перерыве)!

13:53

Avariyec

Момент не видел.Но! Если нарушение было в штрафной,то почему не дали пенальти?

13:52

ЗЮК

паоло cосси,ты и твой муж-это не вся страна.

13:52

паоло росси

интересно, а поросята будут гордиться такой победой?)))

13:51

oleg_Spb

Шахов подвел команду, испортил матч, испортил настроение болельщикам Тосно. Ну а свиньям - прошлогодний фарт, наныли-наплакались футбольному богу...

13:51

dv2205

промес обиделся что его заменили в предыдущем матче и теперь таски обидели -- тренер дергается -- ставлю на ничью если судья еще не удалит тосненца

13:51

паоло росси

Болела_23 Отписалось уже три тормоза, не смотрящих матч.-----------------ваш ГЕНИЧ отписался про липовое удаление)

13:50

unfan

Более того ворочик был бы первым на мяче...

13:50

unfan

Нарушение очевидное, но не фол последней надежды. Мяч идёт к защитнику, хоть и не прямо в ноги, роша мячом не владеет и бежит в сторону от ворот а не прямо 1 на 1. В момент когда бы он добрался до мяча второй защитник уже был бы рядом, чтобы за такое удалить, при то что его там прихватили то чуть чуть, надо очень хотеть...

13:49

Паснаход

Федун занёс.

13:49

паоло росси

вся страна сейчас болеет за тосно. позор рфпл не должен так победить

13:48

shpasic

состав Тосно с запасными стоит дешевле, чем один Педро Роша, а их ещё и в меньшинстве оставляют))

13:48

Алекс61

спартак только в рфпл великая команда благодаря судьям.как только удалили центрального защитника в тосно,так спартак засверкал.только в европе все никак и никто,видимо судят по другому.

13:46

Болела_23

Отписалось уже три тормоза, не смотрящих матч.

13:44

super_bear

Липа.Максимум желтую можно было дать.

13:43

shpasic

слишком мягкое решение судьи. нужно было ещё вратаря удалить.

13:42

Болела_23

Отписались два тормоза, которые не смотрят матч. Более очевидного нарушения просто не придумать.

13:42

Vedi

Липовое удаление . Самедова за такой нырок удалили - сегодня исправились.

13:42

Вячедин

Редкое д-мо этот судья.

13:38

unfan

Опять за уши тащат...

13:37