"Тосно" остался в меньшинстве в матче против "Спартака" после удаления Шахова

Защитник "Тосно" Виталий Шахов получил красную карточку в матче 10-тура чемпионата России против "Спартака". На 29-й минуте он зацепил за футболку нападающего Педро Рошу в своей штрафной и был удален за фол "последней надежды".
Защитник "Тосно" Виталий Шахов получил красную карточку в матче 10-тура чемпионата России против "Спартака". На 29-й минуте он зацепил за футболку нападающего Педро Рошу в своей штрафной и был удален за фол "последней надежды".
Гаттузо Крут!!!!!!#!
падлы из эрфээсика по просьбе швиноняна сделали результат. А свиньи играют дерьмово- это факт. Таких свиней в ЛЧ раздавят. Только благодаря ангажементу побеждают.
13:57
Помпей
Тухленькая победа за счёт липового удаления это так по сраМтаковски,тьфу позорники их уровень мы видели в словении,еврошлак и дешёвки!
13:56
serzheo
Какая-то шняга))) залепуха явная.
13:54
Помпей
Если бы сектантов за такие нарушения удаляли в ЛЧ то они бы в восьмером матч заканчивали бы с марибором,просто судейка всё свистит в пользу блевулек.Одна надежда,что ливерпуль размажет срамтаковские фекалии об газон!!!педро рожа истинно свиная рожа,так упасть только сектант умеет,самэдафф соврать не даст!
13:53
titan2313
Судье не надо было удалять игрока Тосно (достаточно было жёлтой), а Каррере делать замену (её нужно было сделать в перерыве)!
13:53
Avariyec
Момент не видел.Но! Если нарушение было в штрафной,то почему не дали пенальти?
13:52
ЗЮК
паоло cосси,ты и твой муж-это не вся страна.
13:52
паоло росси
интересно, а поросята будут гордиться такой победой?)))
13:51
oleg_Spb
Шахов подвел команду, испортил матч, испортил настроение болельщикам Тосно. Ну а свиньям - прошлогодний фарт, наныли-наплакались футбольному богу...
13:51
dv2205
промес обиделся что его заменили в предыдущем матче и теперь таски обидели -- тренер дергается -- ставлю на ничью если судья еще не удалит тосненца
13:51
паоло росси
Болела_23 Отписалось уже три тормоза, не смотрящих матч.-----------------ваш ГЕНИЧ отписался про липовое удаление)
13:50
unfan
Более того ворочик был бы первым на мяче...
13:50
unfan
Нарушение очевидное, но не фол последней надежды. Мяч идёт к защитнику, хоть и не прямо в ноги, роша мячом не владеет и бежит в сторону от ворот а не прямо 1 на 1. В момент когда бы он добрался до мяча второй защитник уже был бы рядом, чтобы за такое удалить, при то что его там прихватили то чуть чуть, надо очень хотеть...
13:49
Паснаход
Федун занёс.
13:49
паоло росси
вся страна сейчас болеет за тосно. позор рфпл не должен так победить
13:48
shpasic
состав Тосно с запасными стоит дешевле, чем один Педро Роша, а их ещё и в меньшинстве оставляют))
13:48
Алекс61
спартак только в рфпл великая команда благодаря судьям.как только удалили центрального защитника в тосно,так спартак засверкал.только в европе все никак и никто,видимо судят по другому.
13:46
Болела_23
Отписалось уже три тормоза, не смотрящих матч.
13:44
super_bear
Липа.Максимум желтую можно было дать.
13:43
shpasic
слишком мягкое решение судьи. нужно было ещё вратаря удалить.
13:42
Болела_23
Отписались два тормоза, которые не смотрят матч. Более очевидного нарушения просто не придумать.
13:42
Vedi
Липовое удаление . Самедова за такой нырок удалили - сегодня исправились.
13:42
Вячедин
Редкое д-мо этот судья.
13:38
unfan
Опять за уши тащат...
13:37