"Тосно" остался в меньшинстве в матче против "Спартака" после удаления Шахова

Защитник "Тосно" Виталий Шахов получил красную карточку в матче 10-тура чемпионата России против "Спартака". На 29-й минуте он зацепил за футболку нападающего Педро Рошу в своей штрафной и был удален за фол "последней надежды".

Трансляция матча "Тосно" - "Спартак"