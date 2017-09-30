"Тосно" одержал первую домашнюю победу в премьер-лиге

"Тосно" с минимальным счетом обыграл "Ахмат" (1:0) в матче 12-го тура чемпионата России. Единственный мяч на 77-й минуте встречи забил нападающий Евгений Марков.

Этот мяч стал для футболиста четвертым в сезоне. Напомним, что в самом начале второго тайма у "Ахмата" был удален полузащитник Антон Швец. Хавбек использовал локоть в верховой борьбе с нападающим Антоном Заболотным.

"Тосно" одержал третью победу в сезоне и первую на своем поле. Клуб на время поднялся на 12-е место в турнирной таблице, "Ахмат" идет на пятой строчке.

Чемпионат России

12-й тур

"Тосно" (Ленинградская обл.) – "Ахмат" (Грозный) – 1:0 (0:0)

Гол: Марков, 77 (1:0).

"Тосно": Юрченко, Сухарев, Шахов, Буйволов, Чернов, Быстров (Мелкадзе, 61), Полетанович, Карницкий (Труич, 71), Нуну Роша, Заболотный, Марков (Трошечкин, 86).

"Ахмат": Городов, Уциев, Семенов, Анхель, Родолфу, Мохаммади (Бериша, 72), Исмаэл, Швец, Лео Жаба (Бацуев, 48), Мбенг, Митришев (Роши, 53).

Предупреждения: Швец, 23. Марков, 25. Карницкий, 41. Сухарев, 65. Труич, 81. Шахов, 87. Анхель, 90+1.

Удаление: Швец (Ахмат), 46.

Судьи: НИКОЛАЕВ. Кобзев (все Москва), Миневич (Смоленск).

30 сентября. Санкт-Петербург. Стадион "Петровский".

Трансляция матча "Тосно" - "Ахмат"