"Тосно" одержал первую домашнюю победу в премьер-лиге

"Тосно" с минимальным счетом обыграл "Ахмат" (1:0) в матче 12-го тура чемпионата России. Единственный мяч на 77-й минуте встречи забил нападающий Евгений Марков.
Этот мяч стал для футболиста четвертым в сезоне. Напомним, что в самом начале второго тайма у "Ахмата" был удален полузащитник Антон Швец. Хавбек использовал локоть в верховой борьбе с нападающим Антоном Заболотным.
"Тосно" одержал третью победу в сезоне и первую на своем поле. Клуб на время поднялся на 12-е место в турнирной таблице, "Ахмат" идет на пятой строчке.
Чемпионат России
12-й тур
"Тосно" (Ленинградская обл.) – "Ахмат" (Грозный) – 1:0 (0:0)
Гол: Марков, 77 (1:0).
"Тосно": Юрченко, Сухарев, Шахов, Буйволов, Чернов, Быстров (Мелкадзе, 61), Полетанович, Карницкий (Труич, 71), Нуну Роша, Заболотный, Марков (Трошечкин, 86).
"Ахмат": Городов, Уциев, Семенов, Анхель, Родолфу, Мохаммади (Бериша, 72), Исмаэл, Швец, Лео Жаба (Бацуев, 48), Мбенг, Митришев (Роши, 53).
Предупреждения: Швец, 23. Марков, 25. Карницкий, 41. Сухарев, 65. Труич, 81. Шахов, 87. Анхель, 90+1.
Удаление: Швец (Ахмат), 46.
Судьи: НИКОЛАЕВ. Кобзев (все Москва), Миневич (Смоленск).
30 сентября. Санкт-Петербург. Стадион "Петровский".
Slim Taller
Возвращение Динамо домой в ФНЛ читается.
16:28
Thomas_Boy_
Позорная победа, достигнутая при помощи продажного судьи. Либеральное лобби продолжает вредить "Ахмату".
16:19
самарец
в Терек- Ахмат нужен тренер с бородой и спортивном костюме
16:18
King's Bounty IX
домашняя. их дом ленинград ??
16:17
Dymanomashina
Все-таки самый лучший Терек был при Черчесове..
16:11
zenitoman
Контр-террорист вин (с)
16:08
Баск
До Спартака осталось 2 очка...
16:04
James Gang
Осталось Анжи дёрнуть Зенит и динамики будут на последнем месте!
16:03
Ivenhoe
И Динамо опять опустилось в зону фнл...
15:59
Chibisov
Ахмат не терек,а жаба не лео)))
15:57
serzheo
Тосно молодцы!!!
15:55