09:51 | Футбол — РФПЛ

"Тосно" объявил о расторжении контрактов с Бесчастных и Щербаком

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"Тосно" сообщил о том, что со старшими тренерами команды Владимиром Бесчастных и Владимиром Щербаком были расторгнуты контракты. Клуб поблагодарил специалистов за совместную работу.

"Сегодня по соглашению сторон расторгнуты контракты со старшими тренерами "Тосно" Владимиром Бесчастных и Владимиром Щербаком. Вместе с ними мы стали участником РФПЛ и одержали ряд важных побед. Благодарим тренеров за совместную работу и желаем дальнейших успехов в карьере!" – говорится на официальной странице "Тосно" в Твиттере.

Напомним, в конце ноября генеральный директор клубоа Вячеслав Матюшенко сообщил о решении отстранить от работы с командой Бесчастных и Щербака. "Тосно" занимает 14 место в турнирной таблице чемпионата России после 20 туров.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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баламошка

"Благодарим тренеров за совместную работу и желаем дальнейших успехов в карьере!"////////////////Бугага)) Благодарности у них выше крыши)

13:14

Островзаячий

Федун продолжает эффективно продвигать свой революционный план по сокращению команд в жизнь. В Амкаре по-своему, в Тосно решил с тренеров начать. Хабаровск сам согласился и пригласил Била старшего. Анжи тоже не прочь самосократиться.Но что он будет делать с новичками. Какие им палки в колёса поставит.

12:44

alex-ls

сэкономили на зп тренеров, пусть Парфенов один пыжится

11:50