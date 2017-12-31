"Тосно" объявил о расторжении контрактов с Бесчастных и Щербаком

"Тосно" сообщил о том, что со старшими тренерами команды Владимиром Бесчастных и Владимиром Щербаком были расторгнуты контракты. Клуб поблагодарил специалистов за совместную работу.
"Сегодня по соглашению сторон расторгнуты контракты со старшими тренерами "Тосно" Владимиром Бесчастных и Владимиром Щербаком. Вместе с ними мы стали участником РФПЛ и одержали ряд важных побед. Благодарим тренеров за совместную работу и желаем дальнейших успехов в карьере!" – говорится на официальной странице "Тосно" в Твиттере.
Напомним, в конце ноября генеральный директор клубоа Вячеслав Матюшенко сообщил о решении отстранить от работы с командой Бесчастных и Щербака. "Тосно" занимает 14 место в турнирной таблице чемпионата России после 20 туров.
Сегодня по соглашению сторон расторгнуты контракты со старшими тренерами #ФКТосно Владимиром Бесчастных и Владимиром Щербаком.– ФК ТОСНО (@fctosno) 31 декабря 2017 г.
Вместе с ними мы стали участником РФПЛ и одержали ряд важных побед.
Благодарим тренеров за совместную работу и желаем дальнейших успехов в карьере!👏 pic.twitter.com/4kBPVkw3SB
баламошка
"Благодарим тренеров за совместную работу и желаем дальнейших успехов в карьере!"////////////////Бугага)) Благодарности у них выше крыши)
13:14
Островзаячий
Федун продолжает эффективно продвигать свой революционный план по сокращению команд в жизнь. В Амкаре по-своему, в Тосно решил с тренеров начать. Хабаровск сам согласился и пригласил Била старшего. Анжи тоже не прочь самосократиться.Но что он будет делать с новичками. Какие им палки в колёса поставит.
12:44
alex-ls
сэкономили на зп тренеров, пусть Парфенов один пыжится
11:50