"Тосно" объявил о расторжении контрактов с Бесчастных и Щербаком

"Тосно" сообщил о том, что со старшими тренерами команды Владимиром Бесчастных и Владимиром Щербаком были расторгнуты контракты. Клуб поблагодарил специалистов за совместную работу.

"Сегодня по соглашению сторон расторгнуты контракты со старшими тренерами "Тосно" Владимиром Бесчастных и Владимиром Щербаком. Вместе с ними мы стали участником РФПЛ и одержали ряд важных побед. Благодарим тренеров за совместную работу и желаем дальнейших успехов в карьере!" – говорится на официальной странице "Тосно" в Твиттере.

Напомним, в конце ноября генеральный директор клубоа Вячеслав Матюшенко сообщил о решении отстранить от работы с командой Бесчастных и Щербака. "Тосно" занимает 14 место в турнирной таблице чемпионата России после 20 туров.