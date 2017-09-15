"Тосно" - обладатель премии Лига Fair Play в августе

РФПЛ и букмекерская компания "Лига Ставок" определили лауреата премии Лига Fair Play в августе. Обладателем почетной награды стал "Тосно". Церемония награждения состоится 17 сентября во время матча 10-го тура чемпионата России со "Спартаком" (начало игры - в 13.00 по московскому времени).

Эта премия учреждена перед началом сезона-2017/18, в августе ее получил "Краснодар". Победитель определяется на основании оценок по шести основным параметрам Fair Play: желтые и красные карточки, зрелищность матча, уважение к сопернику, уважение к судьям, поведение представителей команд, поведение болельщиков.