"Тосно" не взял Маркова на сбор в Турцию

"Тосно" на своем официальном сайте объявил состав на первый зимний сбор команды, который пройдет в турецком Белеке. Напомним, что команда будет работать до 25 января, и проведет в Турции две товарищеские встречи – против "Ботошани" (18 января) и "Младост" (24 января).
Отметим, что в составе команды нет нападающего Евгения Маркова. Ранее сообщалось, что футболист в ближайшее время может стать игроком московсокого "Динамо".
Состав "Тосно" на сбор выглядит следующим образом:
вратари: Василий Лукичев, Михаил Опарин, Давид Юрченко; защитники: Руслан Абазов, Андрей Буйволов, Раде Дугалич, Аслан Дудиев, Денис Кутин, Неманья Миюшкович, Сергей Сухарев, Евгений Чернов, Виталий Шахов; полузащитники: Владимир Быстров, Вагиз Галиулин, Андерсон Карвальо, Александр Карницкий, Резиуан Мирзов, Рустем Мухаметшин, Максим Палиенко, Марко Полетанович, Нуну Роша, Рикардиньо, Алексей Скворцов, Александр Трошечкин; нападающие: Георгий Мелкадзе, Никола Труич.
Дополнительная информация
http://fctosno.ru/news/vse-novosti/tosno_otpravilsya_v_turtsiyu/
DMF
MEC, не смеши.... У Тосно нет денег, стадиона, базы, болельщиков.... проект вообще закрывается, судя по распродаже лидеров, какие ты там перспективы увидал?))) Динамо как раз с долгами разобралось, отличная база, новый стадион летом открывается...с ленинградской однодневкой просто глупо сравнивать. Так что, Марков умный парень и сделал правильный выбор.
19:04 12 января
MEC
А зачем Маркову такой клуб, как "Динамо". Ну, да! Клуб с историей, но ... не более того. В данный момент, "Тосно" значительно перспективнее.
18:30 12 января