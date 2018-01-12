"Тосно" не взял Маркова на сбор в Турцию

"Тосно" на своем официальном сайте объявил состав на первый зимний сбор команды, который пройдет в турецком Белеке. Напомним, что команда будет работать до 25 января, и проведет в Турции две товарищеские встречи – против "Ботошани" (18 января) и "Младост" (24 января).

Отметим, что в составе команды нет нападающего Евгения Маркова. Ранее сообщалось, что футболист в ближайшее время может стать игроком московсокого "Динамо".

Состав "Тосно" на сбор выглядит следующим образом:

вратари: Василий Лукичев, Михаил Опарин, Давид Юрченко; защитники: Руслан Абазов, Андрей Буйволов, Раде Дугалич, Аслан Дудиев, Денис Кутин, Неманья Миюшкович, Сергей Сухарев, Евгений Чернов, Виталий Шахов; полузащитники: Владимир Быстров, Вагиз Галиулин, Андерсон Карвальо, Александр Карницкий, Резиуан Мирзов, Рустем Мухаметшин, Максим Палиенко, Марко Полетанович, Нуну Роша, Рикардиньо, Алексей Скворцов, Александр Трошечкин; нападающие: Георгий Мелкадзе, Никола Труич.