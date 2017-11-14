"Тосно" не получил 25 миллионов рублей, обещанных губернатором на реконструкцию базы

Исполнительный директор "Тосно" Леонид Хоменко сказал, что губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в мае обещал выделить деньги на реконструкцию базы клуба, на средства так и не поступили. По его словам, 250 миллионов рублей может не хватить на модернизацию стадиона.

– Летом база "Тосно" была реконструирована. Почему не установили подогрев полей?

– Не совсем так. Слово "реконструкция" подразумевает вложение немалых средств. Этого сделано не было, – цитирует "Спорт день за днем" Хоменко. – Мы лишь уложили естественный газон. Но закладывать туда подогрев – лишние траты. Чтобы он функционировал, из частного сектора нужно провести порядка 300 метров газовой трубы. Это на словах звучит просто. Но чтобы это все осуществить, нужно и техническое задание, и средства. У нас подогрев заложен под искусственным полем, но он не функционирует, потому что нет трубы. Или было бы у нас электричество разрешенной мощности на объекте, возможно, нам этого хватило бы для электроподогрева. У нас функционирует отопление, освещение, баня. То есть самое необходимое. Поэтому, уложив подогрев, мы бы ничего не изменили.

– Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко еще в мае говорил, что область профинансирует реконструкцию базы.

– Да, губернатор обещал 25 миллионов рублей. Но пока этих денег нет.

– Эта сумма входила в общую смету 250 миллионов?

– Думаю, нет. Разговор шел о другом. Изначально мы хотели реконструировать базу силами клуба – сделать раздевалки, поле. Губернатор поинтересовался, сколько это будет стоить? Ему назвали сумму – 25 миллионов. В ответ прозвучало: "Я эти деньги вам выделю". Но в итоге ничего не выделили. Поле мы сделали уже сами. Теперь нужно реконструировать раздевалку, приобрести технику для ухода за полем. Только на это нужно еще 2 миллиона. Система полива тоже стоит денег. Если все считать, как раз 25 миллионов набирается. Молодежь сможет проводить там матчи премьер-лиги. Для этого нам нужно увеличить вместимость до 500 мест, иметь систему видеонаблюдения, оповещения.

– Проект реконструкции стадиона на 250 миллионов все-таки проходит экспертизу?

– Нет, там нет условий по некоторым параметрам. Но процесс идет. Сроки намечены. В лучшем случае проект на экспертизу будет в начале следующего года. Нужна, в том числе и вторая дорога, без нее строить не будут. Этот проект тоже находится на экспертизе.

– База и стадион в Тосно находятся в одном месте. Зачем выделять отдельно 250 миллионов на стадион и 25 на базу?

– 250 миллионов – это сумма для реконструкции стадиона в целом. Они были предусмотрены в бюджете, и, если бы, повторюсь, проект прошел экспертизу, мы эти деньги бы осваивали. Эту сумму озвучил губернатор. Не уверен, что этих денег бы хватило. Срок строительства – год и восемь месяцев. Возможно, 250 выделили бы сейчас, остальные – в следующем году.

25 миллионов – другая история. Мы озвучили вещи, которые нужно сделать, чтобы команда элементарно смогла тренироваться в Тосно. Губернатор сказал, что поможет. Мы предоставили в комитет по финансам все необходимое, все обработано и сверстано. Дело осталось за малым – принять решение. Мы могли начать процесс уже и в этом году: приобрести оборудование, заключить контракты на работу.