"Тосно": "Мы сделали невозможное, выиграв Кубок России, но не смогли остаться в РФПЛ"

"Тосно" в своем официальном Твиттере поблагодарил болельщиков за поддержку в сезоне-2017/18.

- Всем болельщикам спасибо за поддержку! Мы преодолели много трудностей, были яркие победы и обидные поражения, - говорится в сообщении. - Мы сделали невозможное, выиграв Кубок России, но, к сожалению, не смогли остаться в РФПЛ. Впереди нас ждут новые победы и новая история, которая пишется вместе с вами.

👏Всем болельщикам спасибо за поддержку!



Мы преодолели много трудностей, были яркие победы и обидные поражения. Мы сделали невозможное, выиграв Кубок России, но, к сожалению, не смогли остаться в РФПЛ.



Впереди нас ждут новые победы и новая история, которая пишется вместе с вами pic.twitter.com/29MxllZtLD – ФК ТОСНО (@fctosno) 13 мая 2018 г.

"Тосно" 15-е место в чемпионате России, набрав 24 очка. Также команда выиграла Кубок России, обыграв в финале "Авангард" (2:1).

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