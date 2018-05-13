16:31 | Футбол — РФПЛ

"Тосно": "Мы сделали невозможное, выиграв Кубок России, но не смогли остаться в РФПЛ"

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"Тосно" в своем официальном Твиттере поблагодарил болельщиков за поддержку в сезоне-2017/18.

- Всем болельщикам спасибо за поддержку! Мы преодолели много трудностей, были яркие победы и обидные поражения, - говорится в сообщении. -  Мы сделали невозможное, выиграв Кубок России, но, к сожалению, не смогли остаться в РФПЛ. Впереди нас ждут новые победы и новая история, которая пишется вместе с вами.

"Тосно" 15-е место в чемпионате России, набрав 24 очка. Также команда выиграла Кубок России, обыграв в финале "Авангард" (2:1).

Все о чемпионате России по футболу

Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2017-2018/

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 30-й тур
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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Perry_Garr

новая история, начиная с ЛФЛ, чемпионата Лен. области..

17:40

Zedoeg

Как бы там ни было, вошли в историю.

16:48

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