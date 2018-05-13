"Тосно": "Мы сделали невозможное, выиграв Кубок России, но не смогли остаться в РФПЛ"

"Тосно" в своем официальном Твиттере поблагодарил болельщиков за поддержку в сезоне-2017/18.
- Всем болельщикам спасибо за поддержку! Мы преодолели много трудностей, были яркие победы и обидные поражения, - говорится в сообщении. - Мы сделали невозможное, выиграв Кубок России, но, к сожалению, не смогли остаться в РФПЛ. Впереди нас ждут новые победы и новая история, которая пишется вместе с вами.
👏Всем болельщикам спасибо за поддержку!– ФК ТОСНО (@fctosno) 13 мая 2018 г.
Мы преодолели много трудностей, были яркие победы и обидные поражения. Мы сделали невозможное, выиграв Кубок России, но, к сожалению, не смогли остаться в РФПЛ.
Впереди нас ждут новые победы и новая история, которая пишется вместе с вами pic.twitter.com/29MxllZtLD
"Тосно" 15-е место в чемпионате России, набрав 24 очка. Также команда выиграла Кубок России, обыграв в финале "Авангард" (2:1).
Все о чемпионате России по футболу
Дополнительная информация
http://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2017-2018/
Perry_Garr
новая история, начиная с ЛФЛ, чемпионата Лен. области..
17:40
Zedoeg
Как бы там ни было, вошли в историю.
16:48