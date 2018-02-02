"Тосно" может арендовать у ЦСКА Макарова

Генеральный директор "Тосно" Вячеслав Матюшенко сообщил "СЭ", что клуб может арендовать у ЦСКА полузащитника Александра Макарова. 21-летний хавбек уже выступал за команду из Ленинградской области в сезоне-2016/17.

- Ведем переговоры с ЦСКА по аренде Макарова, - сказал Матюшенко. - Знаем его возможности, он у нас играл, хотели бы видеть в команде. Пока не могу сказать, чем все закончится.

- "Тосно" может приобрести Погребняка?

- По нему сейчас ничего сказать не могу. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

В этом сезоне Макаров принял участие в двух матчах основного состава ЦСКА. Хавбек выходил на поле со скамейки запасных во встречах с АЕК (2:0) и "Спартаком" (0:3).