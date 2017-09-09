"Тосно" и "Анжи" сыграли вничью

Матч 9-го тура чемпионата России "Тосно" – "Анжи" завершился со счетом 2:2. В составе хозяев поля голами отметились нападающий Евгений Марков и полузащитник Вагиз Галиулин, у гостей отличились форвард Александр Прудников и хавбек Олег Данченко.

После этой игры подопечные Дмитрия Парфенова располагаются на 12 месте в турнирной таблице, а команда Вадима Скрипченко – на 14-м.

Чемпионат России

Премьер-лига

9-й тур

"Тосно" - "Анжи" (Махачкала) - 2:2 (1:2)

Голы: Марков, 5 (1:0). Прудников, 18 (1:1). Данченко, 25 (1:2). Галиулин, 63 (2:2).

"Тосно": Юрченко, Дудиев (Труич, 78), Шахов, Чернов, Дугалич, Галиулин, Казаев, Полетанович (Трошечкин, 85), Палиенко, Марков (Нуну Роша, 67), Заболотный.

"Анжи": Будаков, Данченко (Хубулов, 72), Брызгалов, Армаш, Полуяхтов, Яковлев, Афонин (Бакаев, 59), Тетрашвили, Кацаев (Гулиев, 54), Маркелов, Прудников.

Предупреждение: Полетанович, 81.

Судьи: Еськов. Мосякин (оба - Москва), Демешко (Химки).

9 сентября. Санкт-Петербург. Стадион "Петровский".

Трансляция матча "Тосно" – "Анжи"