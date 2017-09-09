"Тосно" и "Анжи" сыграли вничью

Матч 9-го тура чемпионата России "Тосно" – "Анжи" завершился со счетом 2:2. В составе хозяев поля голами отметились нападающий Евгений Марков и полузащитник Вагиз Галиулин, у гостей отличились форвард Александр Прудников и хавбек Олег Данченко.
После этой игры подопечные Дмитрия Парфенова располагаются на 12 месте в турнирной таблице, а команда Вадима Скрипченко – на 14-м.
Чемпионат России
Премьер-лига
9-й тур
"Тосно" - "Анжи" (Махачкала) - 2:2 (1:2)
Голы: Марков, 5 (1:0). Прудников, 18 (1:1). Данченко, 25 (1:2). Галиулин, 63 (2:2).
"Тосно": Юрченко, Дудиев (Труич, 78), Шахов, Чернов, Дугалич, Галиулин, Казаев, Полетанович (Трошечкин, 85), Палиенко, Марков (Нуну Роша, 67), Заболотный.
"Анжи": Будаков, Данченко (Хубулов, 72), Брызгалов, Армаш, Полуяхтов, Яковлев, Афонин (Бакаев, 59), Тетрашвили, Кацаев (Гулиев, 54), Маркелов, Прудников.
Предупреждение: Полетанович, 81.
Судьи: Еськов. Мосякин (оба - Москва), Демешко (Химки).
9 сентября. Санкт-Петербург. Стадион "Петровский".
Дополнительная информация
- Анжи
- Вагиз Галиулин
- Александр Прудников
- Дмитрий Парфенов
- Тосно
- Вадим Скрипченко
- Евгений Марков
- Олег Данченко
resifi
Отличный матч!! Посмотрел с удовольствием! Эх,если б все такие матчи у нас в Чемпионате были!
16:12
valdem75
Жаль Тосно не выиграли. Скрыпченко отскочил. Крыса...
16:00
ngil
Хорошая игра по сравнению со вчерашней Амкар - ЦСКА.
15:57