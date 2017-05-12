"Тосно" хочет заявить стадион "Амкара" в Перми в качестве резервной арены

Генеральный директор "Тосно" Вячеслав Матюшенко подчеркнул, что клуб хочет заявить домашний стадион "Амкара" "Звезда" в качестве второй резервной арены, чтобы пройти лицензирование.
Сегодня был завершен процесс лицензирования клубов Российской футбольной премьер-лиги. По его итогам "Тосно" не получил лицензию, потому что не имел договора с резервным стадионом. Ранее сообщалось, что "Тосно" хочет заявить в качестве резервной арены стадион "Петровский" в Санкт-Петербурге.
- Лицензирование в процессе, просто у нас нет договора со стадионом, он будет в понедельник, - приводит ТАСС слова Матюшенко. - Нужен формальный договор. С "Петровским" он будет после Кубка конфедераций. Может быть, сейчас договоримся с "Амкаром" и заявим вторым резервным стадионом "Звезду".
Напомним, что стадион "Звезда", на котором свои домашние матчи проводит "Амкар", вмещает 17 тысяч зрителей.
crazysun78
Чую, не будет тосно в вышке...
18:37
shpasic
в Калининграде, наверное, ситуация примерно такая же, как с Распил-Ареной, со скидкой на размер города)
18:23
alex-ls
заявляйте Открытие
18:14
regiment
shpasic отличный ход! можно было ещё Саранск назначить) ======================== лучше Калининград. лететь ближе
18:02
shpasic
отличный ход! можно было ещё Саранск назначить)
17:57
nau043
Начали уже мудрить...............Купите болельщиков в Перьми....:-)))
17:54