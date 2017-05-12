17:40 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Тосно" хочет заявить стадион "Амкара" в Перми в качестве резервной арены

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Генеральный директор "Тосно" Вячеслав Матюшенко подчеркнул, что клуб хочет заявить домашний стадион "Амкара" "Звезда" в качестве второй резервной арены, чтобы пройти лицензирование.

Сегодня был завершен процесс лицензирования клубов Российской футбольной премьер-лиги. По его итогам "Тосно" не получил лицензию, потому что не имел договора с резервным стадионом. Ранее сообщалось, что "Тосно" хочет заявить в качестве резервной арены стадион "Петровский" в Санкт-Петербурге.

- Лицензирование в процессе, просто у нас нет договора со стадионом, он будет в понедельник, - приводит ТАСС слова Матюшенко. - Нужен формальный договор. С "Петровским" он будет после Кубка конфедераций. Может быть, сейчас договоримся с "Амкаром" и заявим вторым резервным стадионом "Звезду".

Напомним, что стадион "Звезда", на котором свои домашние матчи проводит "Амкар", вмещает 17 тысяч зрителей.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4248353

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КОММЕНТАРИИ (6)
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crazysun78

Чую, не будет тосно в вышке...

18:37

shpasic

в Калининграде, наверное, ситуация примерно такая же, как с Распил-Ареной, со скидкой на размер города)

18:23

alex-ls

заявляйте Открытие

18:14

regiment

shpasic отличный ход! можно было ещё Саранск назначить) ======================== лучше Калининград. лететь ближе

18:02

shpasic

отличный ход! можно было ещё Саранск назначить)

17:57

nau043

Начали уже мудрить...............Купите болельщиков в Перьми....:-)))

17:54