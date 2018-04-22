"Тосно" дома проиграл "Амкару"

В матче 27-го тура чемпионата России "Тосно" на своем поле проиграл "Амкару" – 0:2. В составе победителей отличились Александр Рязанцев и Михаил Костюков. "Амкар" остался на 13-м месте, но его преимущество над "Анжи" выросло до семи очков. "Тосно" остался на 15-м месте.

Чемпионат России

27-й тур

"Тосно" (Тосно) – "Амкар" (Пермь) – 0:2 (0:1)

Голы: Рязанцев, 17 – с пенальти (0:1). Костюков, 90+2 (0:2).

"Тосно": Юрченко, Маргасов, Буйволов, Дугалич, Сухарев, Галиулин, Жигулев (Палиенко, 56), Полетанович, Нуну Роша (Рикардинью, 82), Мирзов, Мелкадзе (Труич, 33).

"Амкар": Нигматуллин, Занев, Белоруков, Сиваков, Милькович, Гол (Костюков, 88), Рязанцев, Гащенков, Идову, Комолов (Эззатоллахи, 71), Бодул (Форбс, 76).

Предупреждения: Мирзов, 73. Буйволов, 77. Эззатоллахи, 87. Гол, 87. Нигматуллин, 90+1.

Судьи: Еськов. Еремин, Мосякин (все Москва).

22 апреля. Санкт-Петербург. Стадион "Петровский".

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