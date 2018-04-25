"Тосно" до конца недели подаст документы на лицензию УЕФА и планирует закрыть долги

Генеральный директор "Тосно" Вячеслав Матюшенко сообщил, что клуб начал собирать документы для лицензии УЕФА, которая необходима для участия клуба в Лиге Европы. В случае победы в финальном матче Кубка России с курским "Авангардом" "Тосно" получит право представлять Россию во втором по значимости еврокубке.
– Мы начали заниматься документацией, чтобы подать заявку на лицензию УЕФА, – сказал Матюшенко. – Планируем собрать все необходимые документы и подать их до конца этой недели.
– Как обстоят у вас дела с долгами перед футболистами?
– На 31 марта у нас не так много долгов.
– И по зарплате, и по премиальным?
– Выплата премиальных у нас прописана – то есть срок, до которого нужно их выплатить. Планируем все закрыть до конца сезона, чтобы в УЕФА не было к нам вопросов. Большую помощь в этом вопросе оказывает нам губернатор области, плюс сами работаем. В любом случае все долги и перед футболистами, и перед контрагентами мы закроем до конца сезона. (Андрей СИЗЯКИН)
Гадюкин
В FB написано: "Тосно начал подготовку к Лиге Европы". Я думал они деньги начали через смс-ки собирать на билеты и визы, а они оказывается лицензию УЕФА хотят получить. Ну и пусть участвуют, раз всем остальным на кубок наплевать. Спортивный принцип соблюден, всё согласно правилам и регламента. Хотя для рейтинга Росссии это минус.
14:10
Candramelekh II
Уже делят шкуру неубитого медведя
13:50
MMT
delacrua - Ну почему же, пусть пройдут. А в финале пусть Курск их выставит раком!
13:49
kbh23
ну еще финал нужно выиграть, а вообще даже интересно посмотреть как Тосно выступит в Лиге ) коли заслужили так пусть выступают, очки выгрызают в копилку
13:44
delacrua
чтоб вы не прошли лицензию. этого вся страна желает
13:16