"Тосно" до конца недели подаст документы на лицензию УЕФА и планирует закрыть долги

Генеральный директор "Тосно" Вячеслав Матюшенко сообщил, что клуб начал собирать документы для лицензии УЕФА, которая необходима для участия клуба в Лиге Европы. В случае победы в финальном матче Кубка России с курским "Авангардом" "Тосно" получит право представлять Россию во втором по значимости еврокубке.

– Мы начали заниматься документацией, чтобы подать заявку на лицензию УЕФА, – сказал Матюшенко. – Планируем собрать все необходимые документы и подать их до конца этой недели.

– Как обстоят у вас дела с долгами перед футболистами?

– На 31 марта у нас не так много долгов.

– И по зарплате, и по премиальным?

– Выплата премиальных у нас прописана – то есть срок, до которого нужно их выплатить. Планируем все закрыть до конца сезона, чтобы в УЕФА не было к нам вопросов. Большую помощь в этом вопросе оказывает нам губернатор области, плюс сами работаем. В любом случае все долги и перед футболистами, и перед контрагентами мы закроем до конца сезона. (Андрей СИЗЯКИН)