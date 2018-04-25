13:03 | Футбол — РФПЛ

"Тосно" до конца недели подаст документы на лицензию УЕФА и планирует закрыть долги

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Генеральный директор "Тосно"  Вячеслав Матюшенко сообщил, что клуб начал собирать документы для лицензии УЕФА, которая необходима для участия клуба в Лиге Европы. В случае победы в финальном матче Кубка России с курским "Авангардом" "Тосно" получит право представлять Россию во втором по значимости еврокубке.

– Мы начали заниматься документацией, чтобы подать заявку на лицензию УЕФА, – сказал Матюшенко. – Планируем собрать все необходимые документы и подать их до конца этой недели.

– Как обстоят у вас дела с долгами перед футболистами?

– На 31 марта у нас не так много долгов.

– И по зарплате, и по премиальным?

– Выплата премиальных у нас прописана – то есть срок, до которого нужно их выплатить. Планируем все закрыть до конца сезона, чтобы в УЕФА не было к нам вопросов. Большую помощь в этом вопросе оказывает нам губернатор области, плюс сами работаем. В любом случае все долги и перед футболистами, и перед контрагентами мы закроем до конца сезона. (Андрей СИЗЯКИН)

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КОММЕНТАРИИ (5)
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Гадюкин

В FB написано: "Тосно начал подготовку к Лиге Европы". Я думал они деньги начали через смс-ки собирать на билеты и визы, а они оказывается лицензию УЕФА хотят получить. Ну и пусть участвуют, раз всем остальным на кубок наплевать. Спортивный принцип соблюден, всё согласно правилам и регламента. Хотя для рейтинга Росссии это минус.

14:10

Candramelekh II

Уже делят шкуру неубитого медведя

13:50

MMT

delacrua - Ну почему же, пусть пройдут. А в финале пусть Курск их выставит раком!

13:49

kbh23

ну еще финал нужно выиграть, а вообще даже интересно посмотреть как Тосно выступит в Лиге ) коли заслужили так пусть выступают, очки выгрызают в копилку

13:44

delacrua

чтоб вы не прошли лицензию. этого вся страна желает

13:16

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