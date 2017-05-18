"Тосно" будет играть на "Петровском"

"Тосно" в следующем сезоне будет проводить домашние матчи на стадионе "Петровский" в Санкт-Петербурге, информирует lenobl.ru. Об этом стало известно после встречи руководителей и игроков "Тосно" с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко.

Клуб из Ленинградской области получил право выступать в премьер-лиге, заняв второе место в чемпионате ФНЛ. 20 мая команда проведет заключительный матч в гостях против "Химок".

Напомним, что на "Петровском" свой последний домашний матч провел "Зенит" – обыграл "Краснодар" (1:0) в рамках 29-го тура чемпионата России. В следующем сезоне клуб будет выступать на новой арене.