"Тосно" будет играть на "Петровском"

"Тосно" в следующем сезоне будет проводить домашние матчи на стадионе "Петровский" в Санкт-Петербурге, информирует lenobl.ru. Об этом стало известно после встречи руководителей и игроков "Тосно" с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко.
Клуб из Ленинградской области получил право выступать в премьер-лиге, заняв второе место в чемпионате ФНЛ. 20 мая команда проведет заключительный матч в гостях против "Химок".
Напомним, что на "Петровском" свой последний домашний матч провел "Зенит" – обыграл "Краснодар" (1:0) в рамках 29-го тура чемпионата России. В следующем сезоне клуб будет выступать на новой арене.
майор99
2012 - 5:0, 2013 - 4:2, 2014 - 0:0, 2015 - 5:2, 2016 - 4:2. 4 поражения Спартака при одной ничьей и разница 6-18. "Дралка" не затупилась, мясишко?
15:51
Kupservas
Ага, Зенит на одной половине поля, Тосно на другой... Одновременно!
15:46
shpasic
в этом сезоне на Петровском кого-то уже 2:4 надрали?)
15:43
Табунщик
СУПЕР!!!! Мы красно-белые будем еще одних питерских драть в следующем году на Петровиче, так сказать, будем стрелять дуплетом!
15:34
зенит-супер-чемпион
и это правильно. может увидим свет после ну никакого ЗЕНИТА.
15:21
MIKE-BEST
И это здорово ! Петрович не умрёт !
15:17