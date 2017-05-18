 "Тосно" будет играть на "Петровском". ФУТБОЛ - РФПЛ. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
15:11 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Тосно" будет играть на "Петровском"

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"Тосно" в следующем сезоне будет проводить домашние матчи на стадионе "Петровский" в Санкт-Петербурге, информирует lenobl.ru. Об этом стало известно после встречи руководителей и игроков "Тосно" с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко.

Клуб из Ленинградской области получил право выступать в премьер-лиге, заняв второе место в чемпионате ФНЛ. 20 мая команда проведет заключительный матч в гостях против "Химок".

Напомним, что на "Петровском" свой последний домашний матч провел "Зенит" – обыграл "Краснодар" (1:0) в рамках 29-го тура чемпионата России. В следующем сезоне клуб будет выступать на новой арене.

Дополнительная информация

http://www.lenobl.ru/news23764.html

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КОММЕНТАРИИ (6)
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майор99

2012 - 5:0, 2013 - 4:2, 2014 - 0:0, 2015 - 5:2, 2016 - 4:2. 4 поражения Спартака при одной ничьей и разница 6-18. "Дралка" не затупилась, мясишко?

15:51

Kupservas

Ага, Зенит на одной половине поля, Тосно на другой... Одновременно!

15:46

shpasic

в этом сезоне на Петровском кого-то уже 2:4 надрали?)

15:43

Табунщик

СУПЕР!!!! Мы красно-белые будем еще одних питерских драть в следующем году на Петровиче, так сказать, будем стрелять дуплетом!

15:34

зенит-супер-чемпион

и это правильно. может увидим свет после ну никакого ЗЕНИТА.

15:21

MIKE-BEST

И это здорово ! Петрович не умрёт !

15:17