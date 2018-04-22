"Тосно" – "Амкар": стали известны стартовые составы

Стали известны стартовые составы "Тосно" и "Амкара" на матч 27-го тура чемпионата России. С первых минут на поле выйдет нападающий хозяев Георгий Мелкадзе.

"Тосно": Юрченко, Сухарев, Буйволов, Маргасов, Дугалич, Галиулин, Мирзов, Жигулев, Нуну Роша, Полетанович, Мелкадзе.

Запасные: Опарин, Миюшкович, Чернов, Кутин, Мухаметшин, Макаров, Скворцов, Палиенко, Трошечкин, Карницкий, Рикардинью, Труич.

"Амкар": Нигматуллин, Белоруков, Сиваков, Идову, Занев, Милькович, Рязанцев, Комолов, Гащенков, Гол, Бодул.

Запасные: Хомич, Вамбольт, Суслов, Мельников, Конде, Шаваев, Костюков, Форбс, Эззатоллахи, Прокофьев, Гасилин.

Встреча начнется в 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.