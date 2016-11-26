12:54 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Тошич заменит Дзагоева в "старте" ЦСКА на матч с "Рубином"

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ЦСКА в преддверии матча 15-го тура чемпионата России против "Рубина" сообщил об изменениях в стартовом составе. C первых минут встречу начнет Зоран Тошич, а не Алан Дзагоев, как сообщалось ранее. Российский хавбек - на скамейке запасных.

Полностью состав команды Леонида Слуцкого выглядит следующим образом: Акинфеев, Мариу Фернандес, А. Березуцкий, В. Березуцкий, Щенников, Натхо, Вернблум, Тошич, Миланов, Головин, Чалов.

Игра начнется в 14.00 по московскому времени.

Трансляция матча ЦСКА – "Рубин"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 15-й тур
Материалы REN-TV

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