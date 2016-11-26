Тошич заменит Дзагоева в "старте" ЦСКА на матч с "Рубином"

ЦСКА в преддверии матча 15-го тура чемпионата России против "Рубина" сообщил об изменениях в стартовом составе. C первых минут встречу начнет Зоран Тошич, а не Алан Дзагоев, как сообщалось ранее. Российский хавбек - на скамейке запасных.

Полностью состав команды Леонида Слуцкого выглядит следующим образом: Акинфеев, Мариу Фернандес, А. Березуцкий, В. Березуцкий, Щенников, Натхо, Вернблум, Тошич, Миланов, Головин, Чалов.

Игра начнется в 14.00 по московскому времени.

Изменение в стартовом составе: вместо Алана Дзагоева с первых минут выйдет Зоран Тошич. Дзага начнёт игру на скамейке запасных #ЦСКАРубин – ПФК ЦСКА Москва (@PFC_CSKA_MOSCOW) 26 November 2016

Трансляция матча ЦСКА – "Рубин"