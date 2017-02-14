Тошич вернулся к тренировкам в общей группе

Полузащитник ЦСКА Зоран Тошич приступил к полноценным тренировкам с общей группой, сообщает официальный "Твиттер" команды. Армейцы проводят тренировочный сбор в Кампоаморе, который завершится 25 февраля.

Сербский футболист восстанавливался после повреждения правой икроножной мышцы. 29-летний Тошич играет за ЦСКА с 2010 года, всего за команду он провел 231 матч, в которых забил 47 мячей и отдал 41 голевую передачу.