15:35 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Тошич вернулся к тренировкам в общей группе

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Полузащитник ЦСКА Зоран Тошич приступил к полноценным тренировкам с общей группой, сообщает официальный "Твиттер" команды. Армейцы проводят тренировочный сбор в Кампоаморе, который завершится 25 февраля.

Сербский футболист восстанавливался после повреждения правой икроножной мышцы. 29-летний Тошич играет за ЦСКА с 2010 года, всего за команду он провел 231 матч, в которых забил 47 мячей и отдал 41 голевую передачу.

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Материалы REN-TV

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