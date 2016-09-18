Тошич не поможет ЦСКА в игре с "Крыльями"

ЦСКА отправился в Самару, где в воскресенье проведет матч 7-го тура премьер-лиги с "Крыльями Советов", сообщает официальный сайт клуба. Полузащитник Зоран Тошич, пропустивший матч c "Байером" из-за небольшого повреждения, полученного в игре с "Тереком", не полетел по решению медицинского штаба для прохождения реабилитационных процедур.

На игру красно-синие отправились в следующем составе: вратари – Игорь Акинфеев, Илья Помазун; защитники – Алексей Березуцкий, Сергей Игнашевич, Кирилл Набабкин, Василий Березуцкий, Мариу Фернандес, Георгий Щенников; полузащитники – Алан Дзагоев, Бибрас Натхо, Понтус Вернблум, Роман Еременко, Александр Головин, Алексей Ионов, Георгий Миланов, Астемир Гордюшенко; нападающие – Ласина Траоре, Карлуш Страндберг.