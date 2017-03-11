23:00 11 марта | ФУТБОЛ — РФПЛ

Торже не примет участия в игре "Терека" против "Ростова"

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Сегодня "Терек" провел тренировку на своей базе в преддверии матча 19-го тура чемпионата России с "Ростовом". Как сообщает клубная пресс-служба, помочь грозненцам в предстоящей встрече точно не сможет полузащитник Габриэль Торже, которого беспокоят боли в спине.

Другой румынский легионер "Терека" хавбек Георге Грозав отправится в Ростов-на-Дону вместе с коллективом и будет включен в заявку на игру. Напомним, Грозав получил травму руки на одной из тренировок при подготовке к игре прошлого тура с "Уфой".

Дополнительная информация

http://www.fc-terek.ru/page/8280

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