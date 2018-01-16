Торнике Окриашвили: "Шашлык-машлык на Новый год - не обязательно"

Полузащитник "Краснодара" Торнике Окриашвили в интервью клубной пресс-службе похвастался своим новогодним подарком. Также 25-летний игрок отметил, что в Грузии оливье – обязательный атрибут праздничного стола.

– Что тебе подарили на Новый год?

– Браслет!

– Дорогой?

– Нет, не дорогой (смеется).

– В России традиционные блюда на новый год – это селедка под шубой и оливье. А что в Грузии?

– Оливье в Грузии тоже стопроцентно должен быть на столе. И... Ну вы все равно не знаете, как я объясню? Шашлык-машлык – не обязательно!