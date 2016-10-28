Торнике Окриашвили: "Российский чемпионат сильнее украинского"

Полузащитник "Краснодара" Торнике Окриашвили высказал мнение, что в чемпионате России не бывает проходных матчей, сообщает клубная пресс-служба. Также хавбек рассказал о том, как состоялся его переход в донецкий "Шахтер".
– "Шахтер" обычно ищет и находит пополнение в Бразилии. А как вы оказались в рядах этой команды?
– Меня скауты вели с 17-ти лет. Но до 18-лет по закону профессиональный контракт "Шахтер" подписать со мной не мог. Как только мне исполнилось 18, позвонили из Донецка. Я играл тогда в команде "Гагра" в высшей лиги Грузии. Они вышли на президента клуба, и он сразу дал добро на мой переход. Я собрал вещи и уехал в "Шахтер".
– В "Шахтере" не удалось заиграть из-за высокой конкуренции?
– Да, мне было только 18, а конкуренция была не просто высокой, а супервысокой! Но мне очень многое дали в профессиональном плане тренировки рядом с такими футболистами, как Дуглас Коста, Виллиан, Фернандинью. Сейчас они все на первых ролях в европейских топ-клубах, а тогда защищали цвета "Шахтера".
Позже, чтобы получать игровую практику, я на правах аренды два года отыграл в "Ильичевце", затем год в "Черноморце". Команда из Мариуполя была крепким неуступчивым середняком, а в Одессе коллектив претендовал на большее, и мы неплохо выступали в Лиге Европы – не хватило самой малости, чтобы выйти из группы.
– Мы не так много знаем о чемпионате Бельгии, в котором вы поиграли за "Генк".
– В бельгийской лиге делают ставку на молодых игроков. Футбол очень быстрый, ориентированный на атаку. Здесь все стремятся в каждом матче показывать свои лучшие качества, потому что в Бельгии всегда много скаутов, и велика вероятность получить приглашение в одну из сильнейших европейских лиг.
– Украина, Бельгия, Россия – чей чемпионат сильнее?
– Безусловно, российский. В Бельгии и Украине есть три-четыре клуба, которые претендуют на медали, все остальные команды существенно им уступают. В России тоже есть свои традиционные фавориты, но тут и уровень игроков повыше, и практически каждый в состоянии отобрать очки у гранда. Здесь проходных матчей не бывает.
Дополнительная информация
http://www.fckrasnodar.ru/team/news/object/?object_id=127434
letmebetomorrow
если сравнивать эти два чемпионата, то хрен редьки не слаще, просто привкус разный.
14:38
механик39
Российский чемпионат сильнее Испанского ,Английского ,Германского ,Французского .Мы счастливей всех на свете ,мы добрались до Луны ,хорошо живется детям нашей солнечной страны .
14:33