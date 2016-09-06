Торнике Окриашвили перейдет в "Краснодар"

Грузинский полузащитник Торнике Окриашвили станет игроком "Краснодара". 24-летний игрок, ранее выступавший за бельгийский "Генк", 31 августа по соглашению сторон расторг контракт со своим клубом.

После того как Окриашвили стал свободным агентом, у "Краснодара" по существующим правилам появилась возможность заявить игрока вне регистрационного периода, сообщает официальный сайт "Краснодара". Клуб и полузащитник уже достигли соглашения по условиям личного контракта, и до конца недели Торнике Окриашвили прибудет в Краснодар. За сборную Грузии футболист провел 27 матчей и забил 6 мячей.