12:18 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Торнике Окриашвили перейдет в "Краснодар"

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Грузинский полузащитник Торнике Окриашвили станет игроком "Краснодара". 24-летний игрок, ранее выступавший за бельгийский "Генк", 31 августа по соглашению сторон расторг контракт со своим клубом.

После того как Окриашвили стал свободным агентом, у "Краснодара" по существующим правилам появилась возможность заявить игрока вне регистрационного периода, сообщает официальный сайт "Краснодара". Клуб и полузащитник уже достигли соглашения по условиям личного контракта, и до конца недели Торнике Окриашвили прибудет в Краснодар. За сборную Грузии футболист провел 27 матчей и забил 6 мячей.

Дополнительная информация

http://www.fckrasnodar.ru/team/news/object/?object_id=126961

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Jonson 2

Очень хороши игрок .

13:42

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