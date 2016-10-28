Торнике Окриашвили: "Перед переходом в "Краснодар" сорвался трансфер в "Марсель"

Полузащитник "Краснодара" Торнике Окриашвили рассказал, что экс-футболисты "быков" из Грузии советовали ему перейти в краснодарскую команду, сообщает клубная пресс-служба. Также хавбек рассказал, что хотел выбрать в российской команде футболку с номером 10, но она была занята.

– Вы подписали контракт с "Краснодаром" уже после закрытия трансферного окна. Как все произошло?

– Я уже согласовал все условия контракта с "Марселем", но за два дня до закрытия трансферного окна там сменился президент, и он наложил вето на мой переход, поскольку у него был свой игрок на эту позицию. "Генк" предоставил мне статус свободного агента, я провел матч за сборную Грузии, и после этого со мной встретился Владимир Леонидович Хашиг, который сделал предложение перейти в "Краснодар". Я согласился сразу, поскольку много хорошего об этом клубе слышал от своих земляков – Амисулашвили, Марцваладзе, Ревишвили. Саша Амисулашвили мне так прямо и сказал: "Тебе повезло, даже и не раздумывай!".

– Как дела у Амисулашвили – первого капитана "Краснодара" в премьер-лиге?

– Все у него в порядке, карьеру в сборной Александр недавно завершил, но продолжает играть за тбилисское "Динамо", Постоянно передает приветы в Краснодар всем, кто его помнит. Он всегда очень тепло отзывается и о клубе, и о городе.

– Вы взяли в "Краснодаре" номер 70. Он что-то для тебя значит?

– Мой любимый номер вообще-то 10, но он был занят. А 70-й немного похож на 10-й (улыбается).

– В сборной вы играете как раз под 10-м номером, знаковым для каждой команды. Давно он у вас? И накладывает ли это дополнительную ответственность?

– Он у меня примерно год, причем я его не просил – мне его просто дали, наверное, знали, что он мне нравится (улыбается). Кстати, раньше под ним играл Джано Ананидзе. Конечно же, этот номер обязывает быть одним из лидеров. А значит, в каждом матче за сборную нужно выкладываться по максимуму, доказывать, что ты достоин "десятки". Иначе ее быстро отдадут кому-то другому.