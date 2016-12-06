Торнике Окриашвили: "Обалдел от гола "Зениту" – не то слово"

Полузащитник "Краснодара" Торнике Окриашвили, забивший ударом через себя победный мяч в матче 15-го тура чемпионата России против "Зенита" (2:1), признался, что был шокирован своим голом. Также он рассказал, что теперь главный тренер команды Игорь Шалимов подшучивает над игроком по поводу удара через себя.

– Обалдел от гола "Зениту" – не то слово… Я вообще не понимал, что происходит, - цитирует пресс-служба клуба . Первые секунд 15 после гола просто не помню. В голове была только эйфория. Нормальная такая эйфория. Тем более я ведь видел, как судья уже поднес свисток к губам. Казалось, матч закончен, а тут…

– Сразу решили, что надо именно через себя бить?

– Нет, там Торбинский бежал, я сначала думал ему мяч сбросить. Но времени не оставалось, арбитр мог дать финальный свисток. Вот я и решил пробить, взял на себя.

– Лодыгин сильно вам помог забить?

– Ну, конечно, Лодыгин потерял линию ворот. Не ожидал от меня такого удара, не среагировал. В теории можно было отбить.

– Галицкий как поздравил с шедевром?

– Сергею Николаевичу очень нравится мой гол за сборную Грузии в ворота Белоруссии. Так вот, он зашел в раздевалку и сказал: "Сегодня ты забил даже лучше, чем белорусам! Поздравляю!"

– Шалимов был в шоке от вашего гола?

– Нет, в раздевалке уже был спокоен, просто поблагодарил нас за классный "камбэк". Зато уже на тренировках шутил. Я не забил один раз отличный момент, низом исполнял. Ну, тренер мне и говорит: "Ну а чего низом-то, что ж ты не через себя пробил?! Точно бы забил!"