Торнике Окриашвили: "Не забыл, как обращаться с мячом"

Полузащитник "Краснодара" Торнике Окриашвили сказал, что был рад вернуться к тренировкам после травмы, полученной в матче 12-го тура чемпионата России против тульского "Арсенала" (0:1). Грузинский хавбек признался, что ему было тяжело наблюдать за играми "быков" в качестве болельщика.

– Когда я вернулся после травмы, после шестимесячного перерыва, я радовался как маленький мальчик, потому что я давно не играл в футбол и давно не забивал, – цитирует пресс-служба "Краснодара" Окриашвили. – Для меня это было очень важно. Правда, невозможно передать, что я чувствовал. Мне было очень хорошо.

Когда я получил травму в матче с "Локомотивом", я на 100 процентов знал, что у меня не "кресты". А когда получил в матче с "Арсеналом", тогда почувствовал, что у меня серьезная травма. Я бы не сказал, что восстанавливаться во второй раз легче. Но, ты уже знаешь все тренировки, что и когда надо делать... А в первый раз я этого не знал, а сейчас уже очень хорошо в этом разбираюсь. Так что, сам себе помогал в этом.

Стать болельщиком и все время смотреть футбол с трибуны очень тяжело. Очень хочется играть, помочь команде. В данный момент я чувствую себя очень хорошо. Думаю, через месяц вернусь в команду.

У нас есть традиция, кто возвращается после долгой травмы, носит белые шорты. Первое время буду тренироваться в них. Думаю, через полтора месяца смогу играть. Я не терял веры в себя. Думаю, что для меня это не будет сложно. Я не забыл, как обращаться с мячом. Конечно, будет тяжело, но если сильно хотеть и любить футбол, будет легко вернуться сильным. Еще сильнее.

Напомним, в этом сезоне Окриашвили принял участие 4 матчах во всех клубных турнирах, забив 2 мяча и получив 1 желтую карточку.