Торнике Окриашвили: "Не слишком верил, что буду назван лучшим футболистом Грузии"

Полузащитник "Краснодара" и сборной Грузии Торнике Окриашвили, названный лучшим футболистом страны в 2016 году, отметил, что выигранный приз стал для него неожиданностью. Футболист рассказал, что получил очень много поздравлений в связи с завоеванным трофеем.

– Когда я шел на церемонию вручения наград, то надеялся, что, может быть, мне вручат приз за лучший гол, – цитирует клубная пресс-служба Окриашвили. – Знал, что меня номинировали на лучшего игрока, но, откровенно говоря, не слишком верил в победу в этой номинации. У меня были очень сильные конкуренты – Джано Ананидзе и Гурам Кашия, каждый из них был достоин титула. Но вышло так, что его отдали мне. Для меня это стало большим и очень приятным сюрпризом.

– Что почувствовали в тот момент, когда назвали ваше имя?

– О, это трудно передать! Эмоции переполняли! Я несколько мгновений даже не мог в это поверить!

– Что вы сказали с подиума?

– Поздравил всех с наступающим Новым годом, поздравил футболистов, которые победили в других номинациях. Сказал спасибо грузинской федерации футбола и конечно же поблагодарил своих родителей и семью.

– Типичный спич оскаровского лауреата?

– Да, можно сказать так (улыбается).

– Что для вас значит эта награда?

– Прежде всего, это высокая ответственность. Я очень горд тем, что меня признали лучшим футболистом своей страны – это звание в предыдущие годы получали большие мастера. Но прекрасно понимаю, что теперь с меня будет более высокий спрос и мне необходимо будет своей игрой доказывать, что этот титул я получил неслучайно. Это стимул, чтобы продолжать расти, прибавлять в профессиональном мастерстве. И я точно знаю, что для этого мне нужно будет очень много работать.

– Как отпраздновали этот успех?

– Скромно, в узком семейном кругу. Даже самых близких друзей не было, только семья Окриашвили. Мама, папа, жена, сын, брат и его жена.

– Поздравлений, наверное, было много?

– Очень. Телефон не замолкал!

– Неожиданные поздравления были?

– Да, было одно. Я сначала даже не понял, кто звонит. Оказалось, грузинская семья, которая очень давно, несколько десятков лет назад уехала жить в США и сейчас владеет там несколькими ресторанами. Они горячо любят футбол, болеют за сборную Грузии. Не знаю, откуда они узнали мой номер, но очень тепло меня поздравляли, я услышал от них много хороших слов. Сказали, что всегда рады меня принять в Америке, приглашали в гости. Пообещали, что летом приедут в Грузию и привезут мне подарок. Какой? Пока не знаю. Не стал спрашивать. Пусть это станет для меня еще одним сюрпризом!