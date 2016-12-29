Торнике Окриашвили: "Не полностью доволен собой в уходящем году"

Полузащитник "Краснодара" и сборной Грузии Торнике Окриашвили, названный лучшим футболистом страны в 2016 году, отметил, что уходящий год был не самым успешным в его карьере. В опросе Федерации футбола Грузии (GFF) футболист опередил полузащитника "Спартака" Джано Ананидзе, защитника "Витесса" Гурама Кашию и Валериане Гвилию из БАТЭ.

– Хочу поблагодарить GFF за эту награду, – цитирует Worldsport.ge Окриашвили. – Кроме того, я благодарю всех тех, кто голосовал за мою кандидатуру. Поздравляю всех с наступающим 2017 годом! Если же подводить итоги 2016-го, то я не полностью доволен собой. Были как хорошие моменты, так и плохие.