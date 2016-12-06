Торнике Окриашвили: "Луческу просто не замечал меня на тренировках "Шахтера"

Полузащитник "Краснодара" Торнике Окриашвили в интервью клубной пресс-службе рассказал об этапе карьеры, прошедшем в донецком "Шахтере", где главный тренер Мирча Луческу не обращал на него внимания. Напомним, в матче 15-го тура чемпионата России грузинский хавбек забил победный гол в ворота "Зенита", который ныне тренирует румынский специалист.

– Правда, что "Шахтер" обхаживал вас как королеву датскую?

– В принципе, да, – ответил Окриашвили. – Интерес был очень большой. Меня убедили, что я нужен "Шахтеру", "горняки" видели во мне потенциал, хотели его развивать. Правда, видимо, Луческу об этом не сообщили…

– Он лично вас забраковал?

– А он просто не смотрел на меня. Не замечал на тренировках. Я выходил, старался, но понимал, что Луческу всё равно. Вот на тренировках "Зенита" было видно, что Спаллетти заинтересован, следит за всеми молодыми. Но не Луческу.

– В бразильском "Шахтере" вообще реально было пробиться в основу?

– Там в принципе не рассчитывали на молодых. Бразильцы были в полном порядке, потому шансов мы толком не получали.

– Гол "Зениту" – это в том числе месть Луческу?

– Да никому я не мстил. Ничего личного, злости на Луческу у меня нет. Но я был рад, что забил "Зениту". И забил Луческу.