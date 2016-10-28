Торнике Окриашвили: "Кумир? Роналдо-феномен"

Полузащитник "Краснодара" Торнике Окриашвили назвал легендарного бразильского нападающего Роналдо своим кумиром детства, сообщает клубная пресс-служба. Также хавбек рассказал о том, все члены его семьи являются футбольными болельщиками.

– Торнике, расскажите о месте, где вы родились.

– Моя родина – Тбилиси. Там я родился, вырос и жил до 18 лет.

– Сколько лет вам было, когда вы впервые пришли в футбольную секцию?

– Шесть. Это была детская футбольная школа "Рустави Олимпи", она находилась ближе всего к нашему дому. Туда меня впервые привел отец.

– Наверняка ваш отец – футбольный болельщик?

– Да, он очень любит футбол. Но не только он – мама у меня тоже болельщица. А еще есть старший брат, он на 4 года старше меня, тренировался и играл в той же школе, что и я. К сожалению, он вынужден был рано закончить с футболом из-за серьезной травмы колена.

– На какой позиции вы игралив детстве, и как она трансформировалась с возрастом?

– Я с самых малых лет играл под нападающими. Иногда исполнял роль форварда, бывало, что меня сдвигали на левый фланг атаки. Но никогда не играл на правом фланге или в обороне. Ну и в воротах тоже (улыбается).

– Кто был вашим футбольным кумиром в юные голы, на кого хотелось равняться?

– Роналдо-феномен. Бразильский нападающий тогда был номером один в мире!