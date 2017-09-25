Торнике Окриашвили: "Когда впервые вышел на поле после травмы, испытал невероятные эмоции, адреналин через край"

Полузащитник "Краснодара" Торнике Окриашвили отметил, что, когда вышел на поле впервые после травмы крестообразных связок, испытал невероятные эмоции. Он также добавил, что в первые четыре дня после травмы не мог спать, так как ему не помогали никакие обезболивающие.

Напомним, 25-летний игрок травмировался 13 марта в матче 19-го тура чемпионата России против "Локомотива" (2:1).

– Полгода прошло с того момента, когда в выездном матче с "Локомотивом" вы получили травму. Что же на самом деле тогда случилось, ведь никакого стыка вроде бы не было?

– Вышел на замену и перестарался (улыбается). Мы вели в счете, и я очень хотел помочь команде удержать победу, поэтому носился по всему полю, туда-сюда… Стыка, действительно, никакого не было, - приводит пресс-служба "быков" слова Окриашвили. -Если честно, шип бутсы застрял в газоне. На "Локомотиве" поле с синтетической прошивкой. Вот, видимо, за эту нить шип зацепился, и нога резко пошла вниз… Поначалу я даже не думал, что это "кресты", потому что особой боли не чувствовал. Друзья, которые через это прошли, рассказывали, что момент травмы сопровождала дикая боль, а у меня такого не было. Я даже хотел вернуться на поле и продолжать игру, чтоб не оставлять команду в меньшинстве, ведь замен-то больше не было. Но врачи не выпустили, и спасибо им за это – если бы продолжил, то только усугубил бы проблему.

– Как проходили ваше лечение и реабилитация?

– 13 марта я получил травму, 15-го уже улетел в Германию, а 16-го мне сделали операцию. Несколько дней провел в клинике. Боль после операции была жуткая – 4 дня не мог спать, никакие обезболивающие средства не помогали. Потом вернулся в Краснодар и начал заниматься по реабилитационной программе. Первый месяц вручную сгибали-разгибали колено, чтобы его разработать, потом потихоньку стал работать на специальном тренажере и крутить "велосипед". Ну и через несколько месяцев уже начал заниматься на поле. Сначала по индивидуальной программе, а в августе работал уже в общей группе, но с ограничениями. Почти пять с половиной месяцев у меня каждый день было по два занятия, работал по 3-4 часа. Трудно приходилось, но я понимал, что если хочу вернуться, нужно терпеть. И вот с начала сентября уже тренируюсь в полную силу. Чувствую себя хорошо, колено не беспокоит.

– Что чувствовали, когда спустя шесть с лишним месяцев впервые снова вышли на поле в матче с "Анжи"?

– Я не знаю, как передать эти чувства… Поначалу просто не верил, что это происходит. Жена дома тоже спросила меня, что я почувствовал в этот момент, а я даже не смог ей толком объяснить. Невероятные эмоции, адреналин через край! Это непередаваемо, такого никогда не испытывал! Тем более что сразу же смог забить!