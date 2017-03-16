16:11 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Торбинский зимой мог перейти в "Ростов"

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Полузащитник Дмитрий Торбинский после окончания сезона покинет "Краснодар". Летом футболист становится свободным агентом – продлевать контракт с игроком "быки" не планируют. При этом зимой 32-летний полузащитник мог сменить команду.

"Зимой у футболиста были предложения из трех клубов премьер-лиги – "Арсенала", "Оренбурга" и "Анжи". На эти варианты не пошел сам футболист, в "Ростов" же игрока не отпустил сам "Краснодар", – сообщил "СЭ" источник, знакомый с ситуацией.

Возможно, все "зимние" варианты трудоустройства будут актуальны для футболиста и в грядущее трансферное окно. В текущем сезоне футболист провел 19 матчей за "Краснодар" в разных турнирах.

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (2)
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podnimitemneveki

на повышении скучно опять на ступеньку вниз к вмцечемпионам

16:33

улица садовая

нечего ИУДЕ делать в Ростове! пусть базар фильтрует

16:27

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