Торбинский зимой мог перейти в "Ростов"

Полузащитник Дмитрий Торбинский после окончания сезона покинет "Краснодар". Летом футболист становится свободным агентом – продлевать контракт с игроком "быки" не планируют. При этом зимой 32-летний полузащитник мог сменить команду.

"Зимой у футболиста были предложения из трех клубов премьер-лиги – "Арсенала", "Оренбурга" и "Анжи". На эти варианты не пошел сам футболист, в "Ростов" же игрока не отпустил сам "Краснодар", – сообщил "СЭ" источник, знакомый с ситуацией.

Возможно, все "зимние" варианты трудоустройства будут актуальны для футболиста и в грядущее трансферное окно. В текущем сезоне футболист провел 19 матчей за "Краснодар" в разных турнирах.