11:57 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Торбинский вернет "Рубину" 225 тысяч евро

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Полузащитник "Краснодара" Дмитрий Торбинский выплатит "Рубину" разницу в компенсации в размере 225 тысяч евро после ухода из казанского клуба, сообщает "Р-Спорт". Напомним, что летом 2014 года российский хавбек обратился в палату по разрешению споров РФС с иском к "Рубину" о выплате компенсации в связи с односторонним расторжением контракта, который был удовлетворен.

После этого руководство казанского клуба подало апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS), который принял решение уменьшить причитавшуюся игроку сумму. Клуб выплатил футболисту компенсацию и после сокращения суммы решением CAS Торбинский должен вернуть "Рубину" разницу в размере 225 тысяч евро.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20170123/1115295691.html

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Ботаникум

225 тысяч "рубиновых рублей" заплатит Димон казанцам!!!

12:55

karlikf1

Если не выплатит, будет иметь дело с коллекторами :)

12:17

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