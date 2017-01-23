Торбинский вернет "Рубину" 225 тысяч евро

Полузащитник "Краснодара" Дмитрий Торбинский выплатит "Рубину" разницу в компенсации в размере 225 тысяч евро после ухода из казанского клуба, сообщает "Р-Спорт". Напомним, что летом 2014 года российский хавбек обратился в палату по разрешению споров РФС с иском к "Рубину" о выплате компенсации в связи с односторонним расторжением контракта, который был удовлетворен.

После этого руководство казанского клуба подало апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS), который принял решение уменьшить причитавшуюся игроку сумму. Клуб выплатил футболисту компенсацию и после сокращения суммы решением CAS Торбинский должен вернуть "Рубину" разницу в размере 225 тысяч евро.