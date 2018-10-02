Торбинский не сыграет со "Спартаком"

Полузащитник "Енисея" Дмитрий Торбинский пропустит матч 10-го тура РПЛ против "Спартака". 34-летний игрок получил повреждение на разминке перед встречей 9-го тура чемпионата России против "Уфы" (1:2).

- Со "Спартаком" точно не сыграют полузащитник Дмитрий Торбинский, на разминке перед игрой с "Уфой" получивший повреждение, и вратарь Давид Юрченко, перенесший операцию на колене, - цитирует РИА Новости пресс-аташе "Енисея" Станислава Меркиса. - Под вопросом участие полузащитника Александра Харитонова.

Отметим, что Торбинский является воспитанником "Спартака". Он выступал за красно-белых с 2002 по 2007 год.

30 августа 2018 года хавбек перешел в "Енисей". Он провел 1 матч за красноярскую команду.

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