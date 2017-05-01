Торбинский и Смолов - в старте "Краснодара" на матч с "Анжи"

"Краснодар" объявил состав команды на матч 26-го тура чемпионата России против "Анжи". Отметим, что в запасе на этот матч остался защитник Кристиан Рамирес. С первых минут на поле выйдет Дмитрий Торбинский.

Стартовый состав краснодарцев выглядит следующим образом: Синицын – Петров, Мартынович, Гранквист, Торбинский – Газинский, Каборе, Подберезкин – Классон, Смолов, Вандерсон.

Запасные: Абаев, Адамов, Калешин, Налдо, Рамирес, Жаозинью, Жигулев, Перейра, Лаборде.

Напомним, что матч "Краснодар" – "Анжи" состоится сегодня, 1 мая, начало – в 18.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию матча