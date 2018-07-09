Топ-3 лучших вратарей России и мира. Версия Мандрыкина

Бывший вратарь ЦСКА и сборной России Вениамин Мандрыкин в интервью "СЭ" поделился мнением о том, кто из голкиперов входит в тройку лучших в стране. Также он сказал, что на сегодняшний день лучшим на этой позиции, вопреки общественному мнению, является не Давид Де Хеа.

– Три лучших вратаря России для вас?

– Акинфеев. Селихов. Лунев.

– Селихов для вас интереснее Лунева?

– Да. Мне нравится больше. Наверное, даже Юрченко интереснее. Пожалуй, пусть он будет третьим, не Лунев. Реакция у Юрченко феноменальная. Для ближнего боя – отличный вратарь.

– Хорошо. Три лучших вратаря, которых видели своими глазами?

– Мне Харин очень нравился. Хотя вживую я тоже не застал, только по телевизору. Олимпиада-88 – первый футбольный турнир, который я смотрел. Огромное впечатление! А вот Дасаев, кстати, не нравился. От Яшина на пленке осталось пять прыжков – но я вижу, что это был гениальный вратарь. Конечно, история с одним таймом на "Уэмбли" – это что-то…

– Еще.

– Но все равно, вратарь номер один для меня на все времена – Буффон! Это просто супер-вратарь. 20 лет быть в тройке лучших вратарей мира – это уму непостижимо.

– Кстати, покуривает ваш Буффон. Ему не мешает. Вы тоже курили?

– Я тайком, чтоб какой-нибудь пацан не заметил. В 2008-м бросил, два с половиной года не притрагивался к сигаретам вообще. Начал, когда перевели из реанимации. Да стоит ли об этом… Плохая реклама для футбола! Буффон, думаю, тоже тайком курит. Не на стадионе. Мальчишка увидит – начнет подражать. "Буффон курит? И я буду!" Мозги-то не сформированы в 12-13 лет.

– Мне всегда казался переоцененным Субисаретта, вратарь сборной Испании и "Барселоны".

– Ага, меня он тоже не впечатлял. Англичанин Симэн – это вообще… Великим для меня точно не был.

– Буффон – это уже история. Сегодня – кто номер один?

– Для меня – Де Хеа. Еще год назад для меня был Буффон на первом месте.

– На этом чемпионате у Де Хеа статистика выдающаяся – из 12 ударов по воротам пропустил 11 голов. О чем это говорит?

– Тактика у сборной Испании – не позавидуешь ни одному вратарю. 90 минут стоишь, отдыхаешь. Потом удар – гол. Снова стоишь, перевариваешь. До серии пенальти ты "холодный", как вратари выражаются. Не в игре, нет драйва. Нет, я де Хеа не завидую… Играть в этой сборной Испании, на таком чемпионате мира – ужасно! Хотя, пожалуй, есть сейчас парень сильнее де Хеа.

– Это кто же?

– Я обожаю Облака! Вот он точно сильнее де Хеа. Так и напишите – сегодня лучший вратарь в мире Облак. (Юрий ГОЛЫШАК)

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