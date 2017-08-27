Тони Шуньич: "Обидно так пропустить от "Краснодара"

Защитник "Динамо" Тони Шуньич в перерыве матча 8-го тура чемпионата России против "Краснодара" подчеркнул, что команда постарается исправить ситуацию во втором тайме. Он также добавил, что было обидно пропустить гол со штрафного в исполнении Федора Смолова.

– Тяжелая игра, "Краснодар" – хорошая команда, много прессингует. Мы проигрываем 0:1, очень обидно так пропустить, – сказал во флеш-интервью Шуньич. – Постараемся во втором тайме исправить ситуацию, но будет тяжело. Посмотрим, что случится. Попробуем сыграть на контратаках, ведь у них много игроков идет в атаку.

Трансляция матча "Краснодар" - "Динамо" // Смолов забил первый гол в сезоне