Тони Шуньич: "Никаких задолженностей со стороны "Кубани" нет"

Защитник "Динамо" Тони Шуньич признался, что "Кубань" не должна ему денег. Босниец с 2014 по 2015 год выступал за краснодарский клуб.
– У вас есть понимание относительно вашего будущего в "Динамо"?
– У меня еще год контракта с "Динамо", поэтому сейчас я здесь, – цитируют "Известия" Шуньича. – Не знаю, что будет дальше.
– У вашего прошлого клуба – "Кубани" – были серьезные финансовые проблемы. Они погасили перед вами все свои обязательства?
– Да, никаких задолженностей нет.
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https://iz.ru/739107/sevastian-terletckii-aleksei-fomin/toni-shunich-cherez-god-dinamo-mozhet-borotsia-za-mesto-v-evrokubkakh