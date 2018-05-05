Тони Шуньич: "Никаких задолженностей со стороны "Кубани" нет"

Защитник "Динамо" Тони Шуньич признался, что "Кубань" не должна ему денег. Босниец с 2014 по 2015 год выступал за краснодарский клуб.

– У вас есть понимание относительно вашего будущего в "Динамо"?

– У меня еще год контракта с "Динамо", поэтому сейчас я здесь, – цитируют "Известия" Шуньича. – Не знаю, что будет дальше.

– У вашего прошлого клуба – "Кубани" – были серьезные финансовые проблемы. Они погасили перед вами все свои обязательства?

– Да, никаких задолженностей нет.