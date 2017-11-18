17:25 | Футбол — РФПЛ

Тони Шуньич: "Калитвинцев? Результата не было, надо было что-то менять"


Защитник "Динамо" Тони Шуньич после матча 17-го тура чемпионата России против "Ахмата" (1:1) отметил, что после назначения на пост главного тренера Дмитрия Хохлова команда стала играть лучше. Босниец подчеркнул, что у него нет претензий к экс-наставнику команды Юрию Калитвинцеву.

 
Суббота. Химки. &quot;Динамо&quot; - &quot;Ахмат&quot; - 1:1. В атаке автор ответного гола бело-голубых Евгений ЛУЦЕНКО (справа)."Динамо" проснулось - но победы это не принесло

– Уже прошло некоторое время с назначения Хохлова. Сравните атмосферу в команде во время руководства Хохлова и Калитвинцева.

– Команда играет лучше, хотя результат об этом и не говорит. Посмотрим, что будет дальше. В следующих трех играл нам обязательно нужно набирать очки. Лично у меня никаких претензий к Юрий Николаевичу не было. Он хороший тренер, хотел добиваться результат. Но не получалось.

– Есть понимание, почему не получалось при Калитвинцеве?

– Знаете, нам в тот момент нужно было что-то менять. У команды дела шли плохо, и руководство решили поставить нового тренера. А свое мнение по этому вопросу выражать не хочу. (Ярослав СУСОВ)

Трансляция матча "Динамо" – "Ахмат"

Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 17-й тур
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