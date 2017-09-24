Тони Шуньич: "Динамо" пора начинать выигрывать"

Защитник "Динамо" Тони Шуньич после ничьей с ЦСКА (0:0) в матче 11-го тура чемпионата России отметил, что в играх с фаворитами команда демонстрирует повышенную мотивацию, а в поединках с равными бело-голубым часто не хватает везения.

– Ничья с ЦСКА – положительный итог для вашей команды?

– Да, потому что у нас пока тяжелая ситуация. Результаты на данный момент не очень радостные. Сегодня мы хорошо провели первый тайм, а во втором больше оборонялись. Нам было тяжело. Конечно, ничья с ЦСКА – это хороший результат, но нам пора начинать выигрывать и тогда все будет нормально.

– Эта встреча как раз может положить начало подъему вашей команды. Согласны?

– Не могу ничего утверждать на сто процентов, но надеюсь, что так и будет. Обязательно постараемся выиграть в следующем матче и начать подниматься наверх в таблице.

– Чем можете объяснить, что "Динамо" хорошо играет с топ-клубами при том, что с равными по классу соперниками пока не получается играть удачно?

– Возможно, все дело в большей мотивации, когда играем с топ-командами. А с равными соперниками немного не хватает фарта. Кажется, игра равная, но уступаем. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)