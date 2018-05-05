Тони Шунич: "Через год "Динамо" сможет бороться за места в еврокубковой зоне"

Защитник "Динамо"​ Тони Шуньич считает, что его команда сможет бороться за попадание в еврокубки через год. В этом сезоне за 2 тура до конца сезона московская команда идет на 11-м месте в таблице.

– Думаю, сейчас забраться на шестое место очень тяжело, – цитируют "Известия" Шунича. – Самое главное для нас – сохранить прописку в премьер-лиге. Сомневаюсь, что по итогам этого сезона вообще было реально попасть в еврокубки. Может быть, по итогам следующего чемпионата это получится. Нам нужно немного усилиться. А так у нас хорошая команда – думаю, через год "Динамо" сможет бороться за места в еврокубковой зоне.