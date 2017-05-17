Томск засыпало снегом перед матчем "Томь" - "Крылья Советов"

Утром, 17 мая, в Томске выпал снег. Ожидается, что осадки продолжатся во второй половине дня. Сегодня в городе состоится матч 29-го тура чемпионата России "Томь" - "Крылья Советов". Игра начнется в 16.00. "СЭ" проведет текстовую трансляцию этой встречи.

"Доброе утро Самара, с первым майским снегом. Кто пойдет сегодня на игру, одевайтесь теплее", - сообщает пресс-служба "Крыльев Советов" в Твиттере.