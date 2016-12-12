Томаров рассматривается в качестве главного тренера "Уфы"

Глава Башкортостана Рустэм Хамитов отметил, что старший тренер "Уфы" Сергей Томаров рассматривается в качестве преемника ушедшего в ЦСКА Виктора Ганчаренко. Также Хамитов поблагодарил последнего за проделанную работу и вручил тренеру государственную награду республики – Благодарственное письмо.

- Хочу поблагодарить вас за хорошую работу, которую вы провели в этом году, добившись такого результата. Впервые в истории футбола республики наша команда находится на почетном восьмом месте по результатам осенне-зимнего отрезка чемпионата, - цитирует Хамитова официальный сайт "Уфы". - Это значимый успех. Можно говорить, что мы в верхней половине турнирной таблицы.



Понимаю, что еще много работы, что мы только в начале пути. Может быть, пока открыто радоваться еще нечему. Тем не менее республика увидела, что в Башкортостане есть футбол. Мы придали значительный импульс его развитию. Сегодня секции ломятся от мальчишек и девчонок – сотни ребятишек выходят на поля, в очень раннем возрасте приходят заниматься футболом...

Конечно, мы сейчас возлагаем определенные надежды на Сергея Александровича (Томарова). Думаем, что он сможет в хорошем смысле слова перенять все то, что вы, Виктор Михайлович, давали. Мы обсуждаем, в том числе, и кандидатуру Сергея Александровича на должность главного тренера футбольного клуба. Конечно, нам хотелось бы, чтобы была преемственность и тренерская, и в результатах.