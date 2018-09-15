Томаров попросил журналистов не задавать вопросы на пресс-конференции после матча "Уфа" – ЦСКА

Главный тренер "Уфы" Сергей Томаров после поражения в домашнем матче 7-го тура РПЛ от ЦСКА (0:3) обратился к журналистам с необычной просьбой.

– В первом тайме, на мой взгляд, играли неплохо, были моменты, которые должны были реализовывать, в конце пропустили необязательный гол, – сказал Томаров. – Он никоим образом не сказался на начале второго тайма, потому что был перерыв, ребята адекватно восприняли, продолжали гнуть свою линию, атаковали, прессинговали. Пропустили две контратаки, затем счет стал крупным, после этого игра прекратились.

Теперь к вам, журналистам, большая просьба. Если есть возможность, обойтись без вопросов. Если это возможно, я был бы очень вам благодарен.​